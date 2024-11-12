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Общество

Почти на 90% вырос спрос на посуточную аренду квартир в России

Спрос на посуточную аренду жилья в России в октябре 2024 года вырос на 86 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет газета «Известия».

Фото: ПАИ

Самыми популярными направлениями для посуточной аренды стали Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. Эксперты рассказали, что средняя цена за сутки в октябре составила около трёх тысяч рублей. Самые низкие цены за сутки зафиксировали в Челябинской и Тюменской областях – там за аренду нужно заплатить около 2,5 тысячи рублей. В Волгоградской, Воронежской, Иркутской областях и Башкортостане за сутки аренды просят 2,6 тысячи рублей. Самые высокие цены на посуточную аренду зафиксировали в Москве (пять тысяч рублей), Санкт-Петербурге (три с половиной тысячи рублей), в Нижегородской области и Татарстане (по 3,4 тысячи рублей).

Эксперты отметили рост предложения подобных квартир. Этот рост также показывает приоритетные направления для внутреннего туризма в России, подчеркнули исследователи.

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