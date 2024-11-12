Мошенник продал жителю Псковской области заложенный автомобиль
Мошенник продал жителю Псковской области заложенный автомобиль, сообщили ПАИ в пресс-службе региональной прокуратуры.
В октябре 2024 года неизвестный мошенник продал жителю Опочки автомобиль, который находится в залоге у микрофинансовой организации. Покупатель заплатил за него 400 тысяч рублей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом в крупном размере). Прокурор Опочецкого района признал возбуждение дела законным. Ход и результат уголовного дела взяли под контроль в прокуратуре района.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
11 ноября 2024
Пять тысяч за молчание: в Пскове брат и сестра похитили подростка и вымогали у него деньги