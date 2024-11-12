Мошенник продал жителю Псковской области заложенный автомобиль

10:44, 12 ноября 2024, ПАИ

Мошенник продал жителю Псковской области заложенный автомобиль, сообщили ПАИ в пресс-службе региональной прокуратуры.

В октябре 2024 года неизвестный мошенник продал жителю Опочки автомобиль, который находится в залоге у микрофинансовой организации. Покупатель заплатил за него 400 тысяч рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом в крупном размере). Прокурор Опочецкого района признал возбуждение дела законным. Ход и результат уголовного дела взяли под контроль в прокуратуре района.