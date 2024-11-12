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Великолучане стали призёрами Кубка России по хапкидо

Великолучане, воспитанники клуба единоборств «Отечество» стали победителями и призёрами Кубка России по хапкидо [корейское боевое искусство. – ПАИ], который прошёл в Санкт-Петербурге с 8 по 10 ноября. Об этом ПАИ сообщили в клубе единоборств «Отечество».

Великолучане стали призёрами Кубка России по хапкидо. Фото: клуб единоборств «Отечество»

450 спортсменов из 20 регионов России боролись за медали соревнований. Псковскую область представили великолукские воспитанники тренеров Александра Белова и Анны Романовой.

Золотые медали завоевали София Исаева, Есения Горелова, Анастасия Семёнова, Михаил Щербаков, Дмитрий Сироткин, Мария Закирова и Иван Терентьев. Призёрами состязаний стали Елизавета Сдободчикова, Надежда Родионова, Артём Ерохов, Кирилл Белов, Виталий Баранов, Андрей Осекин и Иван Андреев.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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