Великолучане стали призёрами Кубка России по хапкидо

10:30, 12 ноября 2024, ПАИ

Великолучане, воспитанники клуба единоборств «Отечество» стали победителями и призёрами Кубка России по хапкидо [корейское боевое искусство. – ПАИ], который прошёл в Санкт-Петербурге с 8 по 10 ноября. Об этом ПАИ сообщили в клубе единоборств «Отечество».

450 спортсменов из 20 регионов России боролись за медали соревнований. Псковскую область представили великолукские воспитанники тренеров Александра Белова и Анны Романовой.

Золотые медали завоевали София Исаева, Есения Горелова, Анастасия Семёнова, Михаил Щербаков, Дмитрий Сироткин, Мария Закирова и Иван Терентьев. Призёрами состязаний стали Елизавета Сдободчикова, Надежда Родионова, Артём Ерохов, Кирилл Белов, Виталий Баранов, Андрей Осекин и Иван Андреев.

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