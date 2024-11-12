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Проект «Цифровое просвещение» стартовал в Пскове

Проект «Цифровое просвещение» стартовал в Пскове. Первый урок по кибербезопасности прошёл во вторник, 12 ноября, на площадке детского технопарка «Кванториум», передает корреспондент ПАИ.

Проект запустил оператор мобильной связи Т2 в партнёрстве с Федеральным центром дополнительного образования Минпросвещения России. Программа направлена на повышение цифровой грамотности школьников и их родителей. В регионе мероприятия проходят при поддержке управления цифрового развития и связи правительства Псковской области.

  • Проект «Цифровое просвещение» стартовал в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Проект «Цифровое просвещение» стартовал в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Проект «Цифровое просвещение» стартовал в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Проект «Цифровое просвещение» стартовал в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Проект «Цифровое просвещение» стартовал в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Проект «Цифровое просвещение» стартовал в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

Первый урок по кибербезопасности провели начальник управления Виталий Рахманов и директор Псковского филиала Т2 Сергей Мартынов.

«На самом деле детям, которые живут в гаджетах чуть ли не с рождения, чуть проще понять технологии и разобраться с ними. Соответственно, они могут быть более адекватными при общении с мошенниками, которые используют эти же цифровые технологии для того, чтобы до них добраться. На мой взгляд, очень важно разговаривать об этом с детьми, лучше прямо с момента предоставления им доступа к цифровым сервисам», – отметил Виталий Рахманов.

По его словам, подобные мероприятия проходят в школах и в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Сергей Мартынов, в свою очередь, добавил, что в программе будет ещё два урока. «Думаю, что мы будем расширять программу. Возможно, сделаем разделение на аудитории: что-то для младшего возраста, что-то для детей постарше, а что-то для родителей. Сегодняшний пример показал, что нужно разговаривать с детьми на эту тему. Я рассказал им, как нужно составлять более сложные пароли. Думаю, что это пойдёт им на пользу», – сказал он.

Добавим, что «Цифровое просвещение» – это серия из трех лекций, посвященных основам безопасного и этичного поведения в цифровой среде – кибербезопасности, цифровому этикету и цифровой грамотности.

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