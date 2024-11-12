Почти 50 псковских учащихся участвовали в интенсиве по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников по математике

11:26, 12 ноября 2024, ПАИ

Интенсив по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников по математике завершился в Псковском государственном университете. Обучение проходили почти 50 учащихся 7–9-х классов Пскова, Псковского района, Великих Лук, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

В программу обучения вошли разборы задач на построение конструкции, практикум по решению задач, геометрия, алгебра многочленов, теория чисел и комбинаторика, тренировочная олимпиада и проверка работ.

На занятиях ребята более подробно разбирают материал, который нет возможности в полном объёме взять на уроках в школе.

В частности, Егор Меньщиков из седьмого класса лицея № 19 пришёл на занятия интенсива, чтобы лучше понять, как формулировать задачи, и показать достойный результат на муниципальном этапе. «Мне всегда нравились точные науки. Изначально я занимался программированием, но без математики там никак, поэтому я углубился в её изучение», – подчеркнул участник.

Девятиклассник Владислав Фёдоров из Великих Лук с детства любит математику и на постоянной основе совершенствует свои знания. «Подобные интенсивы очень помогают при подготовке к олимпиаде: в прошлом году я участвовал в региональном этапе олимпиады Эйлера и занял второе место. Все получилось благодаря подготовке», – отметил школьник.