Псков зимой примет пять межрегиональных турниров по футзалу

12:04, 12 ноября 2024, ПАИ

Пять межрегиональных турниров по футзалу пройдут в Пскове в конце января, сообщили ПАИ в ОФФ «Северо-Запад».

Всего с января по март 2025 года состоится десять отборочных турниров по футзалу в пяти возрастных группах, а половина из них пройдёт в Пскове. Среди псковских турниров – первенства СЗФО среди мальчиков до 14 лет, девочек до 12 лет, а также девушек до 14, 16 и 18 лет.

Остальные соревнования состоятся в Архангельске, Коммунаре, Санкт-Петербурге и Сыктывкаре. Чемпионат СЗФО среди мужчин пройдёт в Санкт-Петербурге с 24 по 28 марта, а среди женщин – с 17 по 21 марта.

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