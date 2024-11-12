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Прохождение несуществующих курсов по IT-технологиям обошлось псковичке более чем в 150 тысяч рублей

Псковичку обманули мошенники на 154 тысячи рублей под предлогом прохождения бесплатных курсов обучения IT-технологиям, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Псковичке позвонила незнакомая женщина и предложила пройти бесплатные курсы по программированию, для этого необходимо было пройти собеседование, которое назначили на определённый день.

В установленный день позвонила другая девушка, которая пояснила, что собеседование будет проходить на платформе, на которую будет дана ссылка. Псковичка перешла по ссылке, начался видеозвонок с молодым человеком, который попросил включить демонстрацию экрана, чтобы он мог объяснить, куда переходить на платформе университета.

Во время общения молодой человек предложил псковичке пройти курсы по аналитике в течение шести месяцев бесплатно, а затем платить 8 120 рублей в месяц. Также он предложил проверить возможность получить рассрочку для оплаты обучения через шесть месяцев. Для этого необходимо сообщить Ф. И. О., дату рождения, паспортные данные, номер телефона и адрес электронной почты.

После введения указанных данных девушке на телефон поступило сообщение от банка с кодом, который она никому не сообщала. Далее по инструкции молодого человека девушка перешла по другой ссылке для обучения онлайн на образовательной платформе. Затем ей на электронную почту пришло сообщение о том, что она оплатила обучение на онлайн-платформе, а также псковичка обнаружила сообщение от банка, что ей одобрен заём в размере 154 тысячи рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершённое с банковского счёта).

Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до шести лет с возможностью назначения дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Ход и результаты расследования взяла на контроль прокуратура города.

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