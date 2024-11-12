Псковичка обманула шестерых человек, продавая им вымышленные товары
Псковичка обманула шестерых человек, продавая им несуществующие товары, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.
Жительница города создавала страницы в социальной сети «ВКонтакте» и выставляла фотографии виртуального несуществующего товара, обманув таким образом шестерых человек на суммы от трёх до семи тысяч рублей.
По данному факту возбудили шесть уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание за совершение преступления по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
Ход и результаты расследования уголовного дела взяла на контроль городская прокуратура.
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