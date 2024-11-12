Подведены итоги чемпионата Великих Лук по быстрым шахматам

12:58, 12 ноября 2024, ПАИ

Подведены итоги чемпионата Великих Лук по быстрым шахматам памяти Владимира Гультяева, который прошёл в библиотеке имени М. И. Семевского 10 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Великих Лук.



Фото: Федерация шахмат Великих Лук



Фото: Федерация шахмат Великих Лук



Фото: Федерация шахмат Великих Лук



Фото: Федерация шахмат Великих Лук



Фото: Федерация шахмат Великих Лук



Фото: Федерация шахмат Великих Лук



Фото: Федерация шахмат Великих Лук



Фото: Федерация шахмат Великих Лук



Фото: Федерация шахмат Великих Лук



Фото: Федерация шахмат Великих Лук



















В соревнованиях участвовали 46 спортсменов из Великих Лук, а также Великолукского и Новосокольнического районов.

Победителем соревнований стал Валерий Жихарев, второе место занял Валентин Власов, а замкнул тройку лидеров Дмитрий Комшанов. У женщин выиграла Ася Якорева, серебро на счету Александры Ерошенковой, а бронза у Екатерины Арламовой. Илья Малашкин стал победителем в зачёте среди юношей, Славик Овсепян выиграл среди мальчиков до 13 лет, Александр Ефремов взял золото у мальчиков до 11 лет. Специальный приз за лучший результат среди ветеранов получил Леонард Мелконян.

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