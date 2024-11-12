Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Подведены итоги чемпионата Великих Лук по быстрым шахматам

Подведены итоги чемпионата Великих Лук по быстрым шахматам памяти Владимира Гультяева, который прошёл в библиотеке имени М. И. Семевского 10 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Великих Лук.

  • Подведены итоги чемпионата Великих Лук по быстрым шахматам
    Фото: Федерация шахмат Великих Лук
  • Подведены итоги чемпионата Великих Лук по быстрым шахматам
    Фото: Федерация шахмат Великих Лук
  • Подведены итоги чемпионата Великих Лук по быстрым шахматам
    Фото: Федерация шахмат Великих Лук
  • Подведены итоги чемпионата Великих Лук по быстрым шахматам
    Фото: Федерация шахмат Великих Лук
  • Подведены итоги чемпионата Великих Лук по быстрым шахматам
    Фото: Федерация шахмат Великих Лук
  • Подведены итоги чемпионата Великих Лук по быстрым шахматам
    Фото: Федерация шахмат Великих Лук
  • Подведены итоги чемпионата Великих Лук по быстрым шахматам
    Фото: Федерация шахмат Великих Лук
  • Подведены итоги чемпионата Великих Лук по быстрым шахматам
    Фото: Федерация шахмат Великих Лук
  • Подведены итоги чемпионата Великих Лук по быстрым шахматам
    Фото: Федерация шахмат Великих Лук
  • Подведены итоги чемпионата Великих Лук по быстрым шахматам
    Фото: Федерация шахмат Великих Лук

В соревнованиях участвовали 46 спортсменов из Великих Лук, а также Великолукского и Новосокольнического районов.

Победителем соревнований стал Валерий Жихарев, второе место занял Валентин Власов, а замкнул тройку лидеров Дмитрий Комшанов. У женщин выиграла Ася Якорева, серебро на счету Александры Ерошенковой, а бронза у Екатерины Арламовой. Илья Малашкин стал победителем в зачёте среди юношей, Славик Овсепян выиграл среди мальчиков до 13 лет, Александр Ефремов взял золото у мальчиков до 11 лет. Специальный приз за лучший результат среди ветеранов получил Леонард Мелконян.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 ноября 2024

Великолукская лучница стала бронзовым призёром Гран-при Черногории и чемпионата Балканских стран
12 ноября 2024

Подведены итоги чемпионата Великих Лук по быстрым шахматам
12 ноября 2024

Мастер-класс и турнир по баскетболу 3x3 для подростков с поражением органов слуха прошли в Пскове
12 ноября 2024

Псков зимой примет пять межрегиональных турниров по футзалу
12 ноября 2024

Псковская хоккеистка в составе сборной России обыграла команду Турции
12 ноября 2024

Великолучане стали призёрами Кубка России по хапкидо
11 ноября 2024

Артур Акавов – о шахбоксе: Мне это не интересно
11 ноября 2024

Более 20 псковских спортсменов получили звания мастеров спорта

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...