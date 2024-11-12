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Как понять, что звонят мошенники вместо работника Соцфонда: советы специалиста

Как понять, что гражданину звонят мошенники под видом работника Социального фонда России, рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев в беседе с корреспондентом ПАИ.

Дмитрий Яковлев. Фото: ПАИ

«Если у вас возникают какие-либо сомнения в личности звонящего вам человека, является ли он реальным работником Социального фонда, всегда лучше прекратить разговор и перезвонить на нашу горячую линию по телефону 8-800-200-00-98. Там вам подтвердят, является ли звонящий работником или он мошенник. Как только заходит речь о передаче звонящим каких-то кодов из SMS-сообщения, сразу можно заканчивать разговор – это однозначно мошенники», – рассказал Дмитрий Яковлев.

Мошенники представляются сотрудниками Социального фонда. Под предлогом назначения каких-то дополнительных социальных выплат или перерасчёта пенсии злоумышленники пытаются получить доступ к секретному коду, который приходит человеку по СМС. Мошенники говорят, что код нужен для подтверждения предварительной записи на приём в клиентскую службу Социального фонда. На самом деле этот код предоставляет доступ к личному кабинету «Госуслуг».

Заместитель управляющего региональным отделением СФР рекомендует псковичам придерживаться двух правил: первое – никому не сообщать секретные коды, которые приходят в SMS-сообщениях, второе – не осуществлять денежные переводы и иные платежи под давлением незнакомых лиц, звонящих по телефону.

Также Дмитрий Яковлев подчеркнул, что любой человек может стать жертвой мошенников в зависимости от его психологического состояния в данный момент.

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