Великолукская лучница стала бронзовым призёром Гран-при Черногории и чемпионата Балканских стран

14:06, 12 ноября 2024, ПАИ

Великолукская лучница Ника Снеткова стала бронзовым призёром Гран-при Черногории и чемпионата Балканских стран, которые прошли с 7 по 10 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе турнира.

В соревнованиях приняли участие около 80 спортсменов из Хорватии, Греции, Молдовы, Белоруссии, Черногории, России и Сербии.

Ника Снеткова завоевала бронзу в блочном луке среди женщин.

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