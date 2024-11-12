Великолукская лучница стала бронзовым призёром Гран-при Черногории и чемпионата Балканских стран
Великолукская лучница Ника Снеткова стала бронзовым призёром Гран-при Черногории и чемпионата Балканских стран, которые прошли с 7 по 10 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе турнира.
В соревнованиях приняли участие около 80 спортсменов из Хорватии, Греции, Молдовы, Белоруссии, Черногории, России и Сербии.
Ника Снеткова завоевала бронзу в блочном луке среди женщин.
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