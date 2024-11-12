40-летний мужчина пропал в Псковском районе

14:59, 12 ноября 2024, ПАИ

40-летний мужчина пропал в деревне Опочицы Псковского района. С 23 октября его местонахождение неизвестно, сообщили ПАИ в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт. Псковская область».

Пропавший мужчина ростом 165 сантиметров, худощавого телосложения, у него короткие, седые волосы, карие глаза. Был одет в синюю ветровку с капюшоном и серые камуфлированные брюки. Особые приметы: носит бороду.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Данилы Беляева, просят позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.