Проведённые в Бежаницком округе выборы оценили экс-руководитель района и действующая глава муниципального образования

15:20, 12 ноября 2024, ПАИ

Проведённые в Бежаницком районе выборы в окружное Собрание после муниципальной реформы оценили экс-глава района Сергей Михеев и действующая глава округа Елена Иванова. Своё мнение они высказали в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 ноября.

«Я считаю, что в Бежаницком районе представительный орган всегда был работоспособным. Мы все годы очень грамотно выстраивали отношения с ним. Считаю, что преемственность сохранена полностью. Районное Собрание проработало два года и так получилось, что район вступил на путь реорганизации в муниципальный округ. Одно из условий – необходимо сформировать новый представительный орган. Я хочу сказать, что люди сделали свой выбор, и он получился очень достойный», – отметил Сергей Михеев.

Большинство депутатов работали ранее и сохранили свои места в статусе депутатов в новом представительном органе, уточнил он.

«Преемственность полная. Есть уверенность, что будет хороший контакт в работе администрации муниципального округа и в работе представительного органа», – обратил внимание Сергей Михеев.

В окружном Собрании сохранились места за депутатами одномандатниками, отметила Елена Иванова. «Они были поддержаны нашими гражданами. Также хочу отметить, что, например, политическая партия «Единая Россия» увеличила своё представительство. Мы результатами выборов довольны», – заключила она.

Напомним, что выборы в Бежаницкое окружное Собрание состоялись этой осенью.

Добавим, что почти ровно два года назад первые районы Псковской области инициировали процедуру преобразования в муниципальные округа. На данный момент в регионе в муниципальные округа преобразованы 13 районов.