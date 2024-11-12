Многократный чемпион Пскова по классическим шахматам подтвердил свой статус

15:18, 12 ноября 2024, ПАИ

Многократный чемпион Пскова и Псковской области по классическим шахматам Сергей Кудряшов в очередной раз стал победителем чемпионата Пскова, сообщили ПАИ в АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим».



Фото: АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим»



Фото: АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим»



Фото: АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим»



Фото: АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим»



Фото: АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим»









По результатам турнира, который шёл больше месяца, Сергей Кудряшов набрал семь очков и по дополнительным показателям обошёл Александра Кульнева, завоевавшего серебро, и Глеба Спесивцева из Алтайского края, выигравшего бронзу.

Награду лучшего юниора турнира выиграл лидировавший в таблице до начала заключительного тура Владислав Дружинин. В зачёте среди девушек выиграла Анастасия Филиппова, набравшая 4,5 очка. Лучшим ветераном турнира стал трёхкратный чемпион Пскова Владимир Полевой. Рейтинговые призы получили Матвей Данилов, Семён Тихонов и Валерия Потапова.

«Уже совсем скоро псковские юниоры отправятся на первенство СЗФО в Санкт-Петербург. А для тех, кто остаётся, будет организован турнир по классическим шахматам «Псковская осень», – отметили в пресс-службе АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим».

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