Общественные советы при теротделах создадут в Бежаницком округе

15:50, 12 ноября 2024, ПАИ

Общественные советы при территориальных отделах создадут в Бежаницком муниципальном округе, рассказала глава муниципального образования Елена Иванова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 ноября.

«Мы планируем в каждой волостной администрации, точнее там, где они были раньше, создать общественный совет. Возможно их смогут представлять те активные депутаты, которые ранее были волостными. Этот диалог для нас важен, и мы будем его выстраивать», – отметила Елена Иванова.

Экс-глава Бежаницкого района Сергей Михеев обратил внимание на важность поддержания контакта с инициативными местными жителями. «Есть люди с активной жизненной позицией – их терять не надо, надо, чтобы они были в нашей команде. Предполагаю, что они сегодня должны быть плотно вовлечены в тосовское движение и реализацию инициативных проектов», – подчеркнул он.

Когда начался путь реорганизации районов в округа, в муниципалитете ознакомились с опытом соседних районов. «Мы приглашали к себе и представителей Опочецкого муниципального округа, мы побывали в Локне, с которой мы дружим испокон веков. И, конечно, мы на всех этапах чувствовали поддержку и плечо правительства Псковской области. Спасибо коллегам за то, что не дали сделать нам ошибки», – сказал Сергей Михеев.

Напомним, что почти ровно два года назад первые районы Псковской области инициировали процедуру преобразования в муниципальные округа. На данный момент в регионе в муниципальные округа преобразованы 13 районов.

Отметим, что после преобразования района в округ и превращения волостных администраций в территориальные отделы вместо глав волостей появились главы теротделений.