Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Кубок Псковской митрополии по армрестлингу пройдёт в Печорах

Кубок Псковской митрополии по армрестлингу пройдёт в Печорах 30 ноября, сообщили ПАИ в Федерации армрестлинга Псковской области.

Кубок Псковской митрополии по армрестлингу пройдёт в Печорах. Фото: Федерация армрестлинга Псковской области

В соревнованиях смогут принять участие спортсмены старше 14 лет. Старты пройдут в трёх категориях: среди мужчин и женщин старше 22 лет, среди юниоров и юниорок младше 21 года и среди ветеранов боевых действий.

Торжественное открытие соревнований запланировано 30 ноября в 12:00 в Доме паломника. Состязания проводятся по системе двоеборья с выбыванием после двух поражений.

Организаторы принимают заявки на участие до 29 ноября.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 ноября 2024

Кубок Псковской митрополии по армрестлингу пройдёт в Печорах
12 ноября 2024

Многократный чемпион Пскова по классическим шахматам подтвердил свой статус
12 ноября 2024

Великолукская лучница стала бронзовым призёром Гран-при Черногории и чемпионата Балканских стран
12 ноября 2024

Подведены итоги чемпионата Великих Лук по быстрым шахматам
12 ноября 2024

Мастер-класс и турнир по баскетболу 3x3 для подростков с поражением органов слуха прошли в Пскове
12 ноября 2024

Псков зимой примет пять межрегиональных турниров по футзалу
12 ноября 2024

Псковская хоккеистка в составе сборной России обыграла команду Турции
12 ноября 2024

Великолучане стали призёрами Кубка России по хапкидо

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...