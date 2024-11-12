Кубок Псковской митрополии по армрестлингу пройдёт в Печорах

15:35, 12 ноября 2024, ПАИ

Кубок Псковской митрополии по армрестлингу пройдёт в Печорах 30 ноября, сообщили ПАИ в Федерации армрестлинга Псковской области.

В соревнованиях смогут принять участие спортсмены старше 14 лет. Старты пройдут в трёх категориях: среди мужчин и женщин старше 22 лет, среди юниоров и юниорок младше 21 года и среди ветеранов боевых действий.

Торжественное открытие соревнований запланировано 30 ноября в 12:00 в Доме паломника. Состязания проводятся по системе двоеборья с выбыванием после двух поражений.

Организаторы принимают заявки на участие до 29 ноября.

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