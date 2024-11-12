«Нет ненависти и вражде»: псковской молодёжи рассказали о противодействии экстремизму, терроризму и буллингу

18:55, 12 ноября 2024, ПАИ

Профилактическая лекция в рамках федерального оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде» прошла в Доме молодёжи в Пскове, сегодня, 12 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Основной целью этого мероприятия является пресечение и выявление экстремистской деятельности, а также, что самое существенное, формирование у граждан нетерпимости к экстремистской идеологии», – сообщил представитель МВД.

Он рассказал о распространённых экстремистских организациях, а также о специальных программах, которые показывают все комментарии, оставленные пользователями.

В рамках лекции слушатели посмотрели два видео, посвящённые таким проблемам, как экстремизм, терроризм и буллинг. Также слушатели могли задать свои вопросы и получить ответы от сотрудника МВД.