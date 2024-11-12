Более 20 территорий привели в порядок участники субботников в Пскове
21 территорию привели в порядок участники субботников в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
Всего в рамках месяца чистоты в октябре на уборку вышли около 700 человек.
«Радует, что даже сейчас, когда месячник по благоустройству официально завершён, жители продолжают обращаться в Управление городского хозяйства и участвовать в субботниках. Спасибо вам за неравнодушие!» – заключил глава города.
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