Более 20 территорий привели в порядок участники субботников в Пскове

16:34, 12 ноября 2024, ПАИ

21 территорию привели в порядок участники субботников в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина









Всего в рамках месяца чистоты в октябре на уборку вышли около 700 человек.

«Радует, что даже сейчас, когда месячник по благоустройству официально завершён, жители продолжают обращаться в Управление городского хозяйства и участвовать в субботниках. Спасибо вам за неравнодушие!» – заключил глава города.