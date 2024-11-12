Более семи тысяч кроликов прошли ветеринарный контроль в Псковской области
7 560 кроликов прошли ветеринарный контроль в Псковской области с начала года, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного управления Россельхознадзора.
Четыре партии животных следовали из Венгрии в Татарстан с целью содержания и выращивания. Инспекторы Россельхознадзора установили, что все животные здоровы, а документы и условия транспортировки соответствуют ветеринарным требованиям страны-импортёра.
После завершения процедуры ветеринарного контроля кролики отправились к получателю.
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