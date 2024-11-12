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Культура

Выставка к 100-летию археолога Валентина Седова открылась в Пскове

Выставка к 100-летию археолога Валентина Седова открылась в Псковском музее-заповеднике сегодня, 12 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Все коллеги, все кто знал Валентина Васильевича, все отзываются о нём, как о человеке бескорыстном и беспредельно преданном своей Родине, который служил науке, служил в нашей русской культуре, на нашей Русской земле. И, конечно, Псковская земля знает этого учёного, знает и гордится тем, что он очень много посвятил своей жизни работе на Псковщине», – подчеркнул председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик.

Археологические исследования, которые проходили в Пскове, очень тесно связаны и с судьбой Валентина Седова, и с музеем-заповедником, который поддерживал археологические исследования, отметила гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. «Этот человек разделил судьбу своей Родины, он прошёл войну. Он участвовал в освобождении Литвы, Белоруссии, Украины, прошёл Сталинград. И видя все ужасы войны, разрушенные города, памятники, храмы, соборы, этот человек все свои силы и энергию отдавал научным исследованиям. И они стали основой воссоздания памятников Пскова. Для нас Валентин Седов, его дело – живы», – сказала она.

Отметим, что на выставке представлены материалы о важных этапах жизни учёного. Гости могут увидеть уникальные материалы полевых исследований первых лет работы археолога на Псковщине, публикации исследователя и многое другое.

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