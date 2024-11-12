Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины при пожаре в Пушкинских Горах

17:03, 12 ноября 2024, ПАИ

Проверку по сообщению о гибели мужчины при пожаре проводят следователи в Пушкиногорском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Тело 48-летнего мужчины обнаружили на месте пожара в жилом доме сегодня, 12 ноября. Причиной возгорания могло стать неисправное печное отопление.

В настоящее время назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в пресс-службе.