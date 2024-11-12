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Общество

О развитии тосовского движения в Бежаницком округе рассказала Елена Иванова

Движение территориальных общественных самоуправлений активно развивается в Бежаницком муниципальном округе, заявила глава муниципалитета Елена Иванова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 ноября.

Сергей Михеев и Елена Иванова. Фото: Андрей Степанов

«У нас на сегодняшний день 21 ТОС. Это немного по сравнению с нашими соседями. Процесс развития движения шёл у нас непросто, но после того, как люди увидели реальные изменения своего населённого пункта, пошёл лучше», – подчеркнула гостья студии.

В этом году десять ТОС выиграли деньги на реализацию своих проектов. Таким образом в муниципалитет смогли привлечь около 3,5 миллиона рублей, уточнила Елена Иванова.

«Мы поддерживаем тосовское движение в том направлении, чтобы проект, который выходит на конкурс, был долгосрочен. У нас есть прекрасные примеры: в посёлке Бажаницы есть два ТОС, в которых люди занимаются благоустройством. Ещё один пример – деревня Фишнёво, где очень активные жители. Здесь после ураганов, когда были поломаны деревья, собрались и организовали ТОС», – обратила внимание Елена Иванова.

Тосовское движение развивается не только в Бежаницах, но и в других населённых пунктах округа, подчеркнул экс-глава района Сергей Михеев. Кроме того, к инициативным проектам подключаются и активные предприниматели, отметил он.

«Кстати, здесь также хочется отметить, что мы очень здорово вошли в программу ФКГС. Где-то за пять–семь лет при нормативе 2,5 миллиона, мы освоили порядка 70 миллионов. Видимо, мы вместе с людьми выбирали те объекты, которые значимы», – заключил гость студии.

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