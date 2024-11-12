Московские писатели подарили библиотеке имени Курбатова новые книги

17:11, 12 ноября 2024, ПАИ

Московские писатели подарили библиотеке имени В. Я. Курбатова в Пскове новые книги, сообщили ПАИ в культурном учреждении.

Вручение книг прошло в рамках литературной встречи с московскими писателями Сергеем Антиповым, Сергеем Берсеневым, Ириной Овчаренко и Светланой Беловой. Поэтические и прозаические сборники являются выпусками литературно-художественных альманахов «Серебряная строка» и «Золотое перо Московии». Также среди книг, переданных в дар, есть юмористические произведения и детская литература.