Московские писатели подарили библиотеке имени Курбатова новые книги
Московские писатели подарили библиотеке имени В. Я. Курбатова в Пскове новые книги, сообщили ПАИ в культурном учреждении.
Вручение книг прошло в рамках литературной встречи с московскими писателями Сергеем Антиповым, Сергеем Берсеневым, Ириной Овчаренко и Светланой Беловой. Поэтические и прозаические сборники являются выпусками литературно-художественных альманахов «Серебряная строка» и «Золотое перо Московии». Также среди книг, переданных в дар, есть юмористические произведения и детская литература.
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