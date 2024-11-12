Общественные штабы ЕР будут контролировать проведение капремонта в школах и детсадах

17:55, 12 ноября 2024, ПАИ

Партия «Единая Россия» передала в Минпросвещения перечень объектов образования для капремонта в 2025-2027 годах. В нём – более четырёх тысяч школ, детсадов и техникумов, как сообщает сайт ER.ru.

Партия «Единая Россия» возьмёт на особый контроль сопровождение работ, подчеркнул врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на всероссийском совещании по программе капремонта объектов образования. Оно прошло в Волгограде при участии министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Владимир Якушев напомнил, что в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин объявил о расширении программы на детсады и учреждения среднего профессионального образования. «Единая Россия» обобщила потребности в регионах и представила их в Минпросвещения.

«В общий федеральный список включены 3 210 школ, 276 учреждений среднего профессионального образования и 837 детских садов. Также планируется построить 68 новых школ и 63 детских сада. До 12 декабря закрепим за каждым объектом ответственных депутатов и сенаторов от партии», – подчеркнул Владимир Якушев.

Он отметил, что за время реализации программы капремонта – с 2022 года – обновлены почти 4,5 тысячи зданий школ. 406 – в этом году. До конца текущего года запланирован ввод ещё более 280 зданий школ.

«Все запланированные на год ремонты завершены в Московской и Рязанской областях, республиках Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Татарстан и Чеченской Республике», – отметил врио секретаря Генсовета «Единой России».

Кроме того, в Псковской области в этом году дождались капитального обновления две школы в Пскове, школы в Плюссе, Пустошке, Пушкинских Горах. Отдельным решением Министерства образования в проект была включена Яммская школа Гдовского района, капитальный ремонт которой должен завершиться до конца года. На сэкономленные от торгов средства Псковская область в этом году ремонтирует ещё два учреждения образования – школу в Дедовичах и Добычинскую школу в Палкинском районе.

«Важно грамотно использовать сэкономленные средства и не отказываться от проведения дополнительных работ, тем более, что в регионе есть опыт перераспределения учащихся на время проведения ремонтов. На ближайшие три года от нашего региона подготовлена серьёзная заявка в Минпросвещения на 45 объектов общей стоимостью три миллиарда рублей. В их числе не только школы, но дошкольные учреждения и колледжи. Дошкольные учреждения Псковщины со следующего года впервые вступают в программу капремонта. Среди колледжей в проект допущены только участники федеральной программы «Профессионалитет», – заметил секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

По программе строительства новых школ введены в эксплуатацию 1 411 школ на 850 тысяч учебных мест. В 2024 году уже построено 70 школ, ввод еще 162 школ запланирован до конца года. «Также с 2019 года по состоянию на 1 ноября 2024 года введены в эксплуатацию 1 682 детских сада на 246 тысяч мест», – заключил Владимир Якушев.

Сергей Кравцов обратил внимание регионов на угрозы срывов обязательств по нацпроекту «Образование». «Это обязательства, которые вы на себя взяли, они должны быть исполнены. Эти школы ждут граждане нашей страны», – подчеркнул министр.

Напомним, программу капремонта школ «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения. Она входит в народную программу партии и была инициирована президентом на съезде «Единой России» в 2021 году. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют общественные штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.

Также при поддержке партии досрочно выполнено поручение президента о строительстве 1 300 новых школ с начала реализации нацпроекта «Образование». Помимо этого, партия обеспечивает финансирование из федерального бюджета на реализацию программы капремонта.