Набор в секции воздушно-силовой атлетики в Пскове начнётся в декабре

19:14, 12 ноября 2024, ПАИ

Набор в секции воздушно-силовой атлетики, которые будут работать на базе спортшколы «Олимп» в Пскове, начнётся в декабре. Об этом сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова на пресс-конференции, посвящённой развитию детского спорта, передаёт корреспондент ПАИ.

«На данный момент у нас на документы оформляются. Воздушно-силовая атлетика – очень популярное в настоящее время направление. У детей появится возможность заниматься бесплатно воздушно-силовой атлетикой, в том числе дисциплиной «воркаут». С декабря мы уже планируем производить набор групп», – отметила Галина Овсова.

Дети смогут проходить весь цикл спортивной подготовки, участвовать в официальных соревнованиях и получать разряды, уточнила спикер. «Для родителей очень важно, когда ребёнок выезжает на различного уровня соревнования, совершенствуя своё спортивное мастерство. Дети, которые занимаются при спортшколе, проходят диспансеризацию, тренеры имеют соответствующее образование», – сказала она.

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