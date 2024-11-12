Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 60 псковичей приняли участие во втором экологическом слёте «ПсковЭко»

В Пскове прошёл второй экологический слёт «ПсковЭко», объединивший более 60 молодых жителей города, интересующихся вопросами защиты окружающей среды. Об этом ПАИ сообщили в Молодёжном центре Пскова.

Участникам была предоставлена уникальная возможность расширить свои знания и обменяться идеями улучшения экологической ситуации в регионе.

Программа слёта включала познавательные лекции специалистов Светланы Бринюк, Елены Трегубовой и Максима Сотника. Эксперты рассказали о наиболее успешных экологических инициативах в Псковской области, поделились личным опытом и представили интересные кейсы внедрения экологичных решений в повседневной жизни.

Особое внимание привлекло занятие с Викторией Посадской, на котором участники изготовили собственные сумки-авоськи. Этот полезный аксессуар стал символом ответственного отношения к природе и отказа от одноразовых пластиковых пакетов.
Кроме того, партнёр слёта – арена виртуальной реальности Another World – предложил участникам возможность расслабиться и насладиться погружением в виртуальные миры. Кроме того, на слёте функционировали интерактивные зоны, среди которых были беспроигрышная лотерея и площадка с настольными играми. Каждый участник получил памятные сувениры, напоминающие о прошедшем событии.

Отметим, организатором мероприятия является МБУ «Псковский городской молодёжный центр».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 ноября 2024

13 млн рублей направили на ремонт дорог в Бежаницком округе с начала года
12 ноября 2024

Бежаницкий музей Философовых станет центром развития туризма в округе
12 ноября 2024

«Нет ненависти и вражде»: псковской молодёжи рассказали о противодействии экстремизму, терроризму и буллингу
12 ноября 2024

Псковскую молодёжь приглашают поучаствовать в программе «Профессионалы будущего»
12 ноября 2024

Более 60 псковичей приняли участие во втором экологическом слёте «ПсковЭко»
12 ноября 2024

Крупный животноводческий комплекс появится в Бежаницком округе
12 ноября 2024

Общественные штабы ЕР будут контролировать проведение капремонта в школах и детсадах
12 ноября 2024

Более 1,8 тысячи гектаров земли обработали от борщевика в Псковской области в 2024 году

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...