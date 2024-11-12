Более 60 псковичей приняли участие во втором экологическом слёте «ПсковЭко»
В Пскове прошёл второй экологический слёт «ПсковЭко», объединивший более 60 молодых жителей города, интересующихся вопросами защиты окружающей среды. Об этом ПАИ сообщили в Молодёжном центре Пскова.
Участникам была предоставлена уникальная возможность расширить свои знания и обменяться идеями улучшения экологической ситуации в регионе.
Программа слёта включала познавательные лекции специалистов Светланы Бринюк, Елены Трегубовой и Максима Сотника. Эксперты рассказали о наиболее успешных экологических инициативах в Псковской области, поделились личным опытом и представили интересные кейсы внедрения экологичных решений в повседневной жизни.
Особое внимание привлекло занятие с Викторией Посадской, на котором участники изготовили собственные сумки-авоськи. Этот полезный аксессуар стал символом ответственного отношения к природе и отказа от одноразовых пластиковых пакетов.
Кроме того, партнёр слёта – арена виртуальной реальности Another World – предложил участникам возможность расслабиться и насладиться погружением в виртуальные миры. Кроме того, на слёте функционировали интерактивные зоны, среди которых были беспроигрышная лотерея и площадка с настольными играми. Каждый участник получил памятные сувениры, напоминающие о прошедшем событии.
Отметим, организатором мероприятия является МБУ «Псковский городской молодёжный центр».
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