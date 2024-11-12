Псковскую молодёжь приглашают поучаствовать в программе «Профессионалы будущего»
Молодёжь приглашают принять участие в серии профориентационных мероприятий «Профессионалы будущего», которые пройдут в Пскове с 13 по 16 ноября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Участники смогут поиграть в настольную профориентационную игру «Кадры», потренироваться в прохождении собеседования, познакомиться с представителями разных профессий. В частности, в день открытых дверей в Колледже IT TOP «Академии ТОП» можно будет познакомиться с одним из самых востребованных направлений – с компьютерной графикой и дизайном.
Регистрация по ссылке.
Отметим, главной целью мероприятия является помощь старшеклассникам в профессиональном самоопределении.
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