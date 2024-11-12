О налоговой амнистии, преимуществах электронного документооборота и изменениях уплаты НДС расскажут псковские налоговики на семинаре

19:12, 12 ноября 2024, ПАИ

УФНС России по Псковской области совместно с ООО «ЦПИ Консультант» проводит семинар для налогоплательщиков, в рамках которого будут рассмотрены актуальные вопросы налогового законодательства. Мероприятие пройдёт 15 ноября, сообщили организаторы.

Семинар будет проходить в двух форматах: заочно (видеоконференция в ZOOM) и очно – в Учебном Центре ООО «ЦПИ Консультант» (Псков, улица Советская, 111). Регистрация по телефону 8(8112) 56-31-31).

Спикерами выступят: заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Юлия Шкляр, заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Анна Никитина, начальник отдела предпроверочного анализа и планирования налоговых проверок УФНС России по Псковской области Татьяна Мищенкова, заместитель начальника отдела оказания государственных услуг УФНС России по Псковской области Владимир Копытов.

Участники как очного так и онлайн-формата встречи смогут лично задать любые вопросы по тематике мероприятия, получить квалифицированную консультацию и скачать для последующего использования в своей работе запись семинара.

Среди тем, заявленных для обсуждения: вопросы применения налоговой амнистии дробления бизнеса; порядок уплаты с 2025 года НДС налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения; о преимуществах электронного документооборота между хозяйствующими субъектами.