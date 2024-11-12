В Пыталовском округе растёт численность профсоюзов

19:53, 12 ноября 2024, ПАИ

Вопросы социального партнёрства, взаимодействия власти и профсоюзов обсудили председатель Псковской областной организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Татьяна Победова, депутат Пыталовского окружного Собрания Игорь Иванов и глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В частности, Вера Кондратьева рассказала о позитивных изменениях, произошедших за год с момента преобразования Пыталовского района в муниципальный округ, а Игорь Иванов отметил рост желающих пополнить ряды профсоюза.

«Совсем недавно в администрации округа была создана первичная профсоюзная организация госучреждений. Идёт рост вступающих в ряды профсоюза. Люди чувствуют поддержку и заботу профобъединения», – отметил Игорь Иванов, подчеркнув, что симбиоз власти, депутатского корпуса, профсоюзов и работодателей всегда идёт на благо наёмным работникам, служащим и членам профсоюза.