Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пыталовском округе растёт численность профсоюзов

Вопросы социального партнёрства, взаимодействия власти и профсоюзов обсудили председатель Псковской областной организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Татьяна Победова, депутат Пыталовского окружного Собрания Игорь Иванов и глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В частности, Вера Кондратьева рассказала о позитивных изменениях, произошедших за год с момента преобразования Пыталовского района в муниципальный округ, а Игорь Иванов отметил рост желающих пополнить ряды профсоюза.

«Совсем недавно в администрации округа была создана первичная профсоюзная организация госучреждений. Идёт рост вступающих в ряды профсоюза. Люди чувствуют поддержку и заботу профобъединения», – отметил Игорь Иванов, подчеркнув, что симбиоз власти, депутатского корпуса, профсоюзов и работодателей всегда идёт на благо наёмным работникам, служащим и членам профсоюза.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 ноября 2024

Укрепление стен и фундаментов выполняют строители в Троицком соборе Пскова
12 ноября 2024

Пыталовский муниципальный округ получил паспорт готовности к отопительному сезону
12 ноября 2024

Псковские и саратовские профсоюзы обменялись опытом
12 ноября 2024

Фрагмент деревянной линии канализации XVIII века нашли в Пскове
12 ноября 2024

Алексей Наумец и Наталья Мельникова встретились с подопечными фонда «Защитники Отечества»
12 ноября 2024

В Пыталовском округе растёт численность профсоюзов
12 ноября 2024

13 млн рублей направили на ремонт дорог в Бежаницком округе с начала года
12 ноября 2024

Бежаницкий музей Философовых станет центром развития туризма в округе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...