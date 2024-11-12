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Общество

Псковские и саратовские профсоюзы обменялись опытом

Совместная встреча профактива Псковской и Саратовской организаций профсоюза работников здравоохранения РФ состоялась в Пскове 11 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Вопросы наставничества, социального партнёрства и мер социальной поддержки медицинских работников обсудили в ходе дискуссии руководитель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Анжелика Шундер, председатель Саратовской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Сергей Прохоров, правовой инспектор Наталья Беляева и председатели первичных профсоюзных организаций Пскова.

Саратовская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ стала «профсоюзным шефом» для своих псковских коллег, уточнили в Псковском облсовпрофе.

«С партнёрами из Саратова мы обменялись опытом работы. Обсудили методы мотивации членства, в том числе усиления информированности членов профсоюза о деятельности, проводимой областной организацией», – поделились впечатлениями псковичи – участники встречи.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В свою очередь Игорь Иванов подчеркнул, что участники диалога нашли взаимопонимание по всем рассматриваемым вопросам. «Разработали план совместных действий по увеличению профсоюзного членства организации, договорились о совместной помощи, а в этом и заключается принцип настоящего социального партнёрства», – резюмировал Игорь Иванов.

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