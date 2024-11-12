Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Укрепление стен и фундаментов выполняют строители в Троицком соборе Пскова

Продолжается реставрация Троицкого собора в Псковском кремле. Устанавливаются леса для работы с фасадами памятника, продолжается укрепление стен и фундаментов. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Укрепление стен и фундаментов выполняют строители в Троицком соборе в Пскове. Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Монтаж строительных лесов для реставрации одного из самых высотных сооружений древнего Пскова осуществляется с одновременной разработкой узлов опоры. Одна из сложных задач – установка опоры с учётом того, чтобы не нанести повреждений существующей кровле памятника архитектуры. Погодные условия реставраторам не помешают. Будут построены тепляки для работы в комфортном температурном режиме и с целью соблюдения технологий. Температура смесей для работы на фасадах собора должна соответствовать стандартам», – отметили специалисты.

В настоящий момент специалисты укрепляют контрфорсы, фундаменты и стены.

Отметим, современное, четвёртое по счёту, здание Троицкого собора строилось на протяжении 17 лет и было закончено в 1699 году. Храм возводился на фундаментах предыдущих строений, но при этом вырос в высоту до 78 метров.

Большое влияние на архитектурное решение оказали традиции московской архитектуры XVII века. В частности, выделен вытянутый шестистолпный четверик, увенчанный пятью главами.

В конце XVIII века из-за трещин, образовавшихся вследствие неодинаковой осадки собора, были заложены открытые боковые галереи, а само здание храма укреплено контрфорсами.

Масштабная реставрация собора проводится впервые.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 ноября 2024

Проведение профосмотров и диспансеризации обсудили в правительстве Псковской области
12 ноября 2024

В Гдове открылась выставка фоторабот вдовы героя спецоперации «Цветы с фронта. Донецкая тишина»
12 ноября 2024

Михаил Ведерников встретился с Владимиром Компанийцем в День работника Сбербанка
12 ноября 2024

В России проводят конкурс лучших публикаций о газоснабжении и газификации
12 ноября 2024

Укрепление стен и фундаментов выполняют строители в Троицком соборе Пскова
12 ноября 2024

Пыталовский муниципальный округ получил паспорт готовности к отопительному сезону
12 ноября 2024

Псковские и саратовские профсоюзы обменялись опытом
12 ноября 2024

Фрагмент деревянной линии канализации XVIII века нашли в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...