Укрепление стен и фундаментов выполняют строители в Троицком соборе Пскова

20:44, 12 ноября 2024, ПАИ

Продолжается реставрация Троицкого собора в Псковском кремле. Устанавливаются леса для работы с фасадами памятника, продолжается укрепление стен и фундаментов. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Монтаж строительных лесов для реставрации одного из самых высотных сооружений древнего Пскова осуществляется с одновременной разработкой узлов опоры. Одна из сложных задач – установка опоры с учётом того, чтобы не нанести повреждений существующей кровле памятника архитектуры. Погодные условия реставраторам не помешают. Будут построены тепляки для работы в комфортном температурном режиме и с целью соблюдения технологий. Температура смесей для работы на фасадах собора должна соответствовать стандартам», – отметили специалисты.

В настоящий момент специалисты укрепляют контрфорсы, фундаменты и стены.

Отметим, современное, четвёртое по счёту, здание Троицкого собора строилось на протяжении 17 лет и было закончено в 1699 году. Храм возводился на фундаментах предыдущих строений, но при этом вырос в высоту до 78 метров.

Большое влияние на архитектурное решение оказали традиции московской архитектуры XVII века. В частности, выделен вытянутый шестистолпный четверик, увенчанный пятью главами.

В конце XVIII века из-за трещин, образовавшихся вследствие неодинаковой осадки собора, были заложены открытые боковые галереи, а само здание храма укреплено контрфорсами.

Масштабная реставрация собора проводится впервые.