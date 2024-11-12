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В Гдове открылась выставка фоторабот вдовы героя спецоперации «Цветы с фронта. Донецкая тишина»

В Гдове открылась выставка фоторабот «Цветы с фронта. Донецкая тишина». Автор части работ – вдова героя специальной военной операции Дениса Шершицкого Жаннет, пишет районная газета «Гдовская заря».

В Гдове открылась выставка фоторабот «Цветы с фронта. Донецкая тишина». Фото здесь и далее: газета «Гдовская заря»

«Денис пошёл служить сразу, как только объявили мобилизацию. Я в Донецке оказалась впервые в декабре 2022 года. Денис в свободные минуты фотографировал природу, цветы, птиц. А когда я поехала к нему, гуляла по городу, тоже фотографировала – под звуки артиллерийских обстрелов. Название неслучайно: на некоторых фотографиях Донецк окутан туманом, который является защитником города, ведь в тумане не могут летать дроны. Также можно увидеть виды города. Или, например, фотографию дерева, на котором висит объявление «По газону не ходить. Мины». В общей сложности несколько десятков фотографий Донецка и Макеевки», – сказала на открытии выставки женщина.

На мероприятии присутствовали представители администраций и гости из областного центра, представители церкви, школьники, действующие бойцы и ветераны. Перед гостями выступили юные музыканты из гдовской музыкальной школы и местная артистка Галина Комиссарова.

Выставка будет открыта до 10 декабря.


Идея выставки зародилась у пары давно. Несмотря на страшные события, Денис не потерял веру в прекрасное. Он хотел, чтобы эти снимки, наполненные красотой, олицетворяющие силу и желание жить, увидели все. Но не успел. Командира взвода капитана гвардии Дениса Шершицкого не стало. 9 сентября, в день его похорон, в Санкт-Петербурге открылась выставка «Цветы с фронта». Это стало возможно благодаря содействию музея Исаакиевского собора в городе на Неве.

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