Проведение профосмотров и диспансеризации обсудили в правительстве Псковской области

22:28, 12 ноября 2024, ПАИ

Проведение профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения обсудили на рабочем совещании в правительстве Псковской области. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.

«Это важные направления для сбережения здоровья людей. Например, в рамках диспансеризации все могут пройти соответствующие возрасту исследования, результаты которых часто помогают выявить и вовремя начать лечить серьёзные заболевания. Возможность прохождения медосмотров полностью обеспечена, в том числе в вечерние часы и в субботу. Также задействованы мобильные ФАПы и выездные бригады для проведения профосмотров по месту работы», – отметил глава региона.

Он обратился к руководителям муниципальных образований с просьбой о включении их в работу по информированию об имеющихся возможностях. Особое внимание при этом надо уделять жителям отдалённых населённых пунктов и старшим возрастным группам.

Напомним, диспансеризацию рекомендуется проходить один раз в три года – в 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет, а после 40 – ежегодно. Записаться можно через «Госуслуги».