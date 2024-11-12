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Общество

Выставка «Уголок старой Руси» открылась в Изборске

Выставка литографий Евгения Климова «Уголок старой Руси» открылась в доме купца Белянина (улица Печорская, 39) в Изборске, сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото здесь и далее предоставили в пресс-службе Изборского музея-заповедника

На выставке представлены литографии художника из альбома «По Печерскому краю», который вышел в 1938 году в Риге вскоре после путешествия автора по Псковской земле.

Евгений Климов родился в 1901 году в Митаве (ныне Елгава), главном городе тогдашней Курляндской губернии. Обучался в Рижской академии художеств. Много путешествовал.

В период обучения в начале 1928 года вместе с друзьями и коллегами совершил путешествие в несколько российских городов, история которых ведёт свой отсчёт с периода Древней Руси. Одним из важнейших пунктов остановки группы художников стал Псков, оказавший на Евгения Климова продолжительное впечатление. Именно Псков будет играть роль культурно-исторического ориентира для художника Климова в дальнейшем, а мотивы православного псковского духа будут доминировать в его изобразительном творчестве, символизируя его душевное стремление к миру русской культурной традиции.

Евгений Климов – автор многих значимых произведений иконной живописи. С 1930 по 1940 год он издал десять альбомов литографий.

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