Огоньку добавит безбашенный Уран: чего ждать россиянам в ближайшие семь дней

23:19, 12 ноября 2024, ПАИ

С какими процессами люди столкнутся в середине последнего месяца осени, рассказывает астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова.

16 ноября в 00:28 по московскому времени нас ждёт полнолуние на оси Телец – Скорпион. Напоминаю, когда мы ведём речь о полнолунии всё сказанное справедливо примерно в течение трёх дней до него и трёх дней после. В сам момент полнолуния все процессы достигают своего энергетического пика.

В полнолуние два светила всегда становятся в оппозиции (в астрологии это аспект напряжения, вражды и борьбы). На психологическом уровне актуализируются все наши внутренние конфликты, на событийном плане процессы, развивавшиеся в предыдущие две недели (иногда дольше), достигают своей кульминации. Любое полнолуние чревато эмоциональными всплесками, особенно у психически неуравновешенных людей, повышенным конфликтным и аварийным фоном.

В полнолуние люди более склонны к импульсивным и необдуманным поступкам. В это полнолуние огоньку добавит безбашенный Уран, который как раз соединяется с Луной. Темы Тельца и Скорпиона – это в первую очередь финансы и ресурсы вообще, свои и чужие, энергообмен между людьми. Напряжённые аспекты полнолуния могут спровоцировать импульсивные траты, сподвигнуть на необдуманные и рискованные финансовые операции. Оппозиция между светилами разряжается на Нептун, который склонен затуманивать рассудок, уводить в мир иллюзий и грёз. Недавно читала в одной из групп с психологическим уклоном пост мужчины, который писал, что у него долгов на 40 млн рублей и он хочет решить проблему с помощью покупки криптовалюты. Участники сообщества рекомендовали ему обратиться за помощью к психиатру или юристу, чтобы начать процедуру банкротства. Угадайте, внял ли человек голосу разума.

Вблизи этого полнолуния кратно вырастают риски мошенничества. Повестись на предложение, сулящее быстрый и сказочный барыш, могут даже самые осторожные из нас, но особенно рискуют люди азартные и склонные к зависимому поведению. По этой же причине есть риски развязать у тех, кто борется с пагубными привычками с переменным успехом. К сожалению, аспекты этого полнолуния таковы, что разбираться с негативными последствиями придётся очень долго.

Всё из-за того же Нептуна появляется опасность принятия неверного решения или неправильной оценки ситуации. Если вас что-то смущает, нелишним будет спросить совета со стороны или ещё раз перепроверить поступающую информацию. Обычно в полнолуние тайное или непонятное склонно становиться явным, но в этот раз привычный механизм может дать сбой. Универсальный совет гадалок всех времён и народов «остерегайтесь обмана» становится как никогда актуальным. Самообмануться, принять желаемое за действительное тоже несложно.

Но главная тема Скорпиона – трансформация. Любая напряжённая ситуация вблизи этого полнолуния подскажет вам, что именно необходимо трансформировать в вашей жизни. Иначе скопившееся напряжение может ударить по вам же или отравить изнутри.

Сейчас достаточно энергии, чтобы одним махом разрубить гордиев узел, решить давно мучавшую вас проблему, даже если раньше уже были нерезультативные попытки. Энергия для рывка копилась несколько месяцев. Пришло время действовать. Главное, не переборщите, не сломайте нужное и ценное. Энергия Скорпиона сравнима с кипящим котлом, у которого может сорвать крышку.

Если у вас проблемы в отношениях или на работе, это совершенно не означает, что нужно бросать партнёра или уходить с насиженного места. Для начала можно попробовать изменить существующие договорённости.

Трансформации могут быть также личные, эмоциональные и физические. К примеру, вы давно мечтаете похудеть и привести себя в хорошую физическую форму. Как раз сейчас должно хватить энергии на дело.

На фоне статичного Сатурна может сложиться ощущение, что некоторые ситуации зашли в тупик. Скорее всего, это ощущение будет ложным, они просто подзависли. Однако это тоже будет подсказкой, где вам не хватает упорядоченности, чёткой структуры и заблаговременного планирования.