Готовить блюда из курятины советует сегодня народный календарь

07:19, 13 ноября 2024, ПАИ

Память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских, живших в XII веке, пишет calend.ru.

В этот день на Руси было принято переводить кур в зимние закуты. Также выбирали птицу на убой, отмечали старых и слабых. Также было принято готовить разные блюда из курятины.

В некоторых районах в этот день свой праздник отмечали рыболовы. На Спиридона и Никодима вспоминали пословицы и поговорки, связанные с водным промыслом: «Не накормит земля – накормит вода»; «Вода – не нива, не пашешь, не сеешь, а сыт бываешь».

Также особым почетом в этот день пользовались охотники. Они выходили на первую заячью охоту по свежему снегу.