Готовить блюда из курятины советует сегодня народный календарь
Память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских, живших в XII веке, пишет calend.ru.
В этот день на Руси было принято переводить кур в зимние закуты. Также выбирали птицу на убой, отмечали старых и слабых. Также было принято готовить разные блюда из курятины.
В некоторых районах в этот день свой праздник отмечали рыболовы. На Спиридона и Никодима вспоминали пословицы и поговорки, связанные с водным промыслом: «Не накормит земля – накормит вода»; «Вода – не нива, не пашешь, не сеешь, а сыт бываешь».
Также особым почетом в этот день пользовались охотники. Они выходили на первую заячью охоту по свежему снегу.
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