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Общество

Метеоритный поток Леониды увидят псковичи 17-19 ноября

Метеорный поток Леониды увидят псковичи 17-18 ноября. В эти дни он достигнет своего максимума активности, рассказал aif.ru старший научный сотрудник ИКИ РАН Олег Угольников.

Метеоритный поток, который можно наблюдать ежегодно в середине ноября, появился от осколков кометы Темпеля-Туттля.

Когда Темпеля-Туттля приближается к Солнцу и Земле, в метеоритном потоке происходят сильные вспышки. «Сейчас комета находится далеко от нас, поэтому поток будет характеризоваться скромными показателями: активность не превзойдет десяти метеоров в час», – отметил Олег Угольников.

При этом самым лучшим временем для наблюдения за метеоритным потоком эксперт назвал предутренние часы. Однако в 2024 году максимум активности метеорного потока почти совпадет с полнолунием, поэтому наблюдение будут затруднено, добавил эксперт.

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