Метеоритный поток Леониды увидят псковичи 17-19 ноября
Метеорный поток Леониды увидят псковичи 17-18 ноября. В эти дни он достигнет своего максимума активности, рассказал aif.ru старший научный сотрудник ИКИ РАН Олег Угольников.
Метеоритный поток, который можно наблюдать ежегодно в середине ноября, появился от осколков кометы Темпеля-Туттля.
Когда Темпеля-Туттля приближается к Солнцу и Земле, в метеоритном потоке происходят сильные вспышки. «Сейчас комета находится далеко от нас, поэтому поток будет характеризоваться скромными показателями: активность не превзойдет десяти метеоров в час», – отметил Олег Угольников.
При этом самым лучшим временем для наблюдения за метеоритным потоком эксперт назвал предутренние часы. Однако в 2024 году максимум активности метеорного потока почти совпадет с полнолунием, поэтому наблюдение будут затруднено, добавил эксперт.
О результатах проведения совместных приёмов граждан рассказали Алексей Наумец и Наталья Мельникова
После перехода на новую систему управления муниципалитеты Псковской области показывают более высокие результаты
В Гдове открылась выставка фоторабот вдовы героя спецоперации «Цветы с фронта. Донецкая тишина»