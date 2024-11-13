О взаимосвязи инфарктов с пищевой солью рассказал эксперт

07:58, 13 ноября 2024, ПАИ

О пользе и вреде для организма пищевой соли рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова. Об этом пишут «Известия».

«Наш организм – сложная система, и каждый орган по-своему реагирует на избыток соли. Почки, сердце, сосуды, органы ЖКТ – все они испытывают дополнительную нагрузку при чрезмерном употреблении этого продукта», – сказала она.

В частности, почкам при избытке соли приходится работать в с повышенной нагрузкой. Чрезмерное употребление соли может привести к появлению камней и развитию других заболеваний, добавила эксперт.

Кроме того, злоупотребление солеными продуктами может вызвать повышение артериального давления, что увеличивает риск инсульта и инфаркта.

Также от переизбытка соли страдают кишечник и желудок. Из-за злоупотребления солеными продуктами могут развиться гастрит, язва, повышенная кислотность, отметила Екатерина Казачкова.

Она подчеркнула, что необходимо контролировать количество потребляемой соли, чтобы избежать ее негативного влияния на организм. «Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более пяти граммов соли в день. Это примерно одна чайная ложка», – подчеркнула эндокринолог и добавила, что также следует внимательно следить за содержанием соли в продуктах – консервах, соусах, полуфабрикатах.