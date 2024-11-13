Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О взаимосвязи инфарктов с пищевой солью рассказал эксперт

О пользе и вреде для организма пищевой соли рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова. Об этом пишут «Известия».

«Наш организм – сложная система, и каждый орган по-своему реагирует на избыток соли. Почки, сердце, сосуды, органы ЖКТ – все они испытывают дополнительную нагрузку при чрезмерном употреблении этого продукта», – сказала она.

В частности, почкам при избытке соли приходится работать в с повышенной нагрузкой. Чрезмерное употребление соли может привести к появлению камней и развитию других заболеваний, добавила эксперт.

Кроме того, злоупотребление солеными продуктами может вызвать повышение артериального давления, что увеличивает риск инсульта и инфаркта.

Также от переизбытка соли страдают кишечник и желудок. Из-за злоупотребления солеными продуктами могут развиться гастрит, язва, повышенная кислотность, отметила Екатерина Казачкова.

Она подчеркнула, что необходимо контролировать количество потребляемой соли, чтобы избежать ее негативного влияния на организм. «Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более пяти граммов соли в день. Это примерно одна чайная ложка», – подчеркнула эндокринолог и добавила, что также следует внимательно следить за содержанием соли в продуктах – консервах, соусах, полуфабрикатах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 ноября 2024

Интернет-мошенники активизировали вербовку дропперов
13 ноября 2024

Готовить блюда из курятины советует сегодня народный календарь
13 ноября 2024

О результатах проведения совместных приёмов граждан рассказали Алексей Наумец и Наталья Мельникова
12 ноября 2024

Сергей Михеев удостоен медали «Александр Невский с дружиной»
12 ноября 2024

После перехода на новую систему управления муниципалитеты Псковской области показывают более высокие результаты
12 ноября 2024

Выставка «Уголок старой Руси» открылась в Изборске
12 ноября 2024

Проведение профосмотров и диспансеризации обсудили в правительстве Псковской области
12 ноября 2024

В Гдове открылась выставка фоторабот вдовы героя спецоперации «Цветы с фронта. Донецкая тишина»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...