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Интернет-мошенники активизировали вербовку дропперов

Мошенники активизировали вербовку людей, которые готовы стать дропами, пишут «Известия».

Интернет-мошенники активизировали вербовку дропперов. Фото: ПАИ

В октябре и ноябре в мессенджерах, соцсетях и даркнете выросло число объявлений, за которыми стоят злоумышленники. «Так, в этот период более чем на 30% выросло число объявлений о скупке карт региональных банков», – рассказал интернет-аналитик Максим Горбунов.

Коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова отметила, что число таких объявлений выросло из-за вступления в силу в июле 2024 года поправок в закон «О Национальной платежной системе». Согласно изменениям, банки несут финансовую ответственность за хищение денег у своих клиентов, если они были переведены на карту дропа из специальной базы Центробанка.

«Очевидно, что заинтересованность банков по выявлению и приостановлению мошеннических схем после вступления в силу закона кратно возросла», – подчеркнула она.

Эксперт пояснила, что финансовые организации участили блокировку переводов на счет дропперов, из-за чего мошенники стали искать новых добровольных помощников, чьи карты еще не попали в «черный список» ЦБ.

Отметим, что дропы – это люди, через счета которых мошенники выводят украденные средства.

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