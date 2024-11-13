Полезен ли белый хлеб, рассказал эксперт
О пользе белого хлеба рассказала врач-эндокринолог Одинцовской областной больницы Кристина Подорожнюк, пишет РИА Новости.
Он отметила, что белый хлеб полезен за счет содержания необходимых микроэлементов, витаминов группы В и сложных углеводов. «Кроме того, белый хлеб является также источником растительного белка», – добавила эндокринолог.
Однако не следует злоупотреблять потреблением белого хлеба, предостерегла она. «Нужно контролировать количество съеденного хлеба, чтобы этот продукт не стал вдруг вредным. И примерно 150 граммов в день хлеба белого можно съедать», – отметила Кристина Подорожнюк.
Она добавила, что людям с сахарным диабетом следует внимательно относится к употреблению белого хлеба и отдавать предпочтение цельно-зерновому хлебу, изготовленному из более темной муки.
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