Полезен ли белый хлеб, рассказал эксперт

08:58, 13 ноября 2024, ПАИ

О пользе белого хлеба рассказала врач-эндокринолог Одинцовской областной больницы Кристина Подорожнюк, пишет РИА Новости.

Он отметила, что белый хлеб полезен за счет содержания необходимых микроэлементов, витаминов группы В и сложных углеводов. «Кроме того, белый хлеб является также источником растительного белка», – добавила эндокринолог.

Однако не следует злоупотреблять потреблением белого хлеба, предостерегла она. «Нужно контролировать количество съеденного хлеба, чтобы этот продукт не стал вдруг вредным. И примерно 150 граммов в день хлеба белого можно съедать», – отметила Кристина Подорожнюк.

Она добавила, что людям с сахарным диабетом следует внимательно относится к употреблению белого хлеба и отдавать предпочтение цельно-зерновому хлебу, изготовленному из более темной муки.