Неизвестный лыжероллер устроил гонки с автомобилями в центре Пскова

09:13, 13 ноября 2024, ПАИ

Жители Пскова обратили внимание на мужчину, который на лыжероллерах ехал по проезжей части Троицкого моста, создавая помехи автомобильному движению.

По словам и. о. начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Владимира Папорта, мужчина грубо нарушил правила дорожного движения. «На лыжероллера распространяются те же правила, что действуют и для пешеходов, – п. 6 ПДД, и он не имел права передвигаться по проезжей части», – отметил Владимир Папорт.