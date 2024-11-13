При Троицком соборе Пскова открывается молодёжный клуб
При Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова открывается молодёжный клуб, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.
Первая встреча участников состоится 13 ноября в 18:00. На встречах участники будут иметь возможность молиться на богослужениях; приобретать больше знаний о вере; узнавать, как живёт церковь в разных уголках мира; обсуждать интересные события за чашкой чая; путешествовать; с теми, кто пожелает, будут изучаться европейские и восточные языки.
Приглашаются все желающие от 16 до 35 лет. Справки по телефону 8 921 567 88 49 (иерей Антоний Афанасьев).
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