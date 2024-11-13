Форум старшеклассников «Голос молодёжи» проходит в Пскове

10:07, 13 ноября 2024, ПАИ

Форум старшеклассников «Голос молодёжи» стартовал в Пскове в среду, 13 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

К молодым людям обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Мне, во-первых, очень приятно отметить, что избирательная система в Псковской области очень динамично развивается, оставаясь приверженной основным принципам, чтобы выборы проходили честно, открыто, чисто. И мне очень приятно, что большая работа проводится так, наверное, в немногих регионах», – отметил глава региона.

Приятно, что ребята из Псковской области показывают хорошие результаты на федеральных мероприятиях и выигрывают гранты Росмолодежи, подчеркнул Михаил Ведерников.



Фото: Лера Лагуткина / ПАИ



Фото: Лера Лагуткина / ПАИ



Фото: Лера Лагуткина / ПАИ



Фото: Лера Лагуткина / ПАИ



Фото: Лера Лагуткина / ПАИ









Губернатор также предложил Игорю Сопову рассмотреть вопрос проработки грантов для молодых людей на региональном уровне.

Председатель облизбиркома это предложение поддержал и рассказал, что идея подобного форума для молодых людей родилась уже давно. Также он поблагодарил главу региона за поддержку инициативы.