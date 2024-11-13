Великолукские хоккеисты победили на турнире в Белоруссии

10:29, 13 ноября 2024, ПАИ

Команда Dark Shark, в которую входят воспитанники великолукской спортшколы «Экспресс» 2013 года рождения, стала победителем турнира «Хоккейные горки», который прошёл в Белоруссии. Об этом ПАИ сообщили в Федерации хоккея Великих Лук.

В соревнованиях участвовали десять команд из Великих Лук, Смоленска, Калининграда, Брянской области и Минска. На групповом этапе великолучане одержали четыре победы из четырёх, обыграв калининградский «Феникс» – 4:1, минский «Локомотив» – 6:2, минскую «Юность-2» – 8:4 и смоленский «Славутич» – 10:0.

В финале команда Dark Shark встретилась с «Вымпелом» из Брянской области. Великолукские хоккеисты упустили преимущество в три шайбы, но затем сумели снова выйти вперёд – 5:3. По итогам соревнований голкипера «акул» Артёма Авдеева признали лучшим вратарём турнира, Даниила Боченкова – лучшим бомбардиром, а Владислава Семёнова – лучшим игроком. Тренирует команду Илья Францев.

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