Трудовая инспекция в Псковской области помогла восстановить права работнику детского сада
Нарушенные права работника детского сада № 32 «Чебурашка» восстановила Государственная инспекция труда в Псковской области, сообщили ПАИ в инспекции.
Работник учреждения обратилась с жалобой на то, что расчёт при увольнении был выплачен не в полном объёме. После проверки инспекции работодатель произвёл с уволенным работником окончательный расчёт и выплатил компенсацию, начисленную за задержку денег. Кроме того, работодатель выплатил сотруднику пособие по временной нетрудоспособности за три дня.
Трудовая инспекция вынесла работодателю предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства.
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