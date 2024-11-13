Трудовая инспекция в Псковской области помогла восстановить права работнику детского сада

11:02, 13 ноября 2024, ПАИ

Нарушенные права работника детского сада № 32 «Чебурашка» восстановила Государственная инспекция труда в Псковской области, сообщили ПАИ в инспекции.

Работник учреждения обратилась с жалобой на то, что расчёт при увольнении был выплачен не в полном объёме. После проверки инспекции работодатель произвёл с уволенным работником окончательный расчёт и выплатил компенсацию, начисленную за задержку денег. Кроме того, работодатель выплатил сотруднику пособие по временной нетрудоспособности за три дня.

Трудовая инспекция вынесла работодателю предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства.