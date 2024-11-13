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Смерчи в Псковской области стали объектом исследования Института физики атмосферы РАН

Смерчи в Псковской области, а также в других регионах России стали объектом исследования Института физики атмосферы РАН «Опасные атмосферные конвективные явления в России: изменения, предсказуемость, риски». Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в пресс-службе ИФА.

Фото: Telegram-канал «Метеодневник»

«В России усиление и учащение ряда опасных гидрометеорологических явлений приводит к возрастанию социально-экономических последствий изменений климата. К ряду подобных явлений, интенсификация которых наблюдается в последнее время и атрибутируется к климатическим изменениям, относятся опасные атмосферные конвективные явления (КОЯП) — очень сильные ливни, крупный град, шквалы и смерчи. В России за последнее десятилетие такие явления привели к экономическому ущербу в несколько десятков миллиардов рублей и гибели более 300 человек», – отметили в ИФА.

«В проекте планируется создание новых и обновление существующих баз данных по всему семейству КОЯП, включая сильные ливни, град, шквалы и смерчи, а также сопутствующих условий и явлений», – подчеркнули исследователи.

Отметим, что авторы исследования обращаются к жителям районов Псковской области через крупные местные паблики в соцсети «ВКонтакте», называя конкретные даты наблюдаемых ранее на той или иной территории смерчей, с просьбой присылать им свидетельства, фото, видео этих опасных природных явлений и их последствий.

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