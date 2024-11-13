Кубок Псковской области по фехтованию стартует 22 ноября
Кубок Псковской области по фехтованию на шпагах пройдёт на псковском стадионе «Машиностроитель» 22 и 23 ноября, сообщается в группе «Фехтование в Пскове» в соцсети «ВКонтакте».
Награды соревнований спортсмены разыграют в трёх группах – среди юношей и девушек 2010–2013 и 2008–2011 годов рождения, а также среди мужчин и женщин. Призёров турнира наградят грамотами и медалями, а победители дополнительно получат кубок.
Результаты Кубка Псковской области будут учитываться при формировании сборной для участия в Кубке России, который пройдёт в Смоленске, а также в первенстве страны. Организаторы завершат приём заявок на участие за три дня до начала соревнований.
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