Житель Бежаницкого района погасил долг по кредиту, чтобы выехать за границу

12:57, 13 ноября 2024, ПАИ

Житель Бежаницкого района погасил долг по кредиту в размере 110 тысяч рублей, чтобы с него сняли ограничение на выезд из страны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Судебный пристав уведомил должника, что ему необходимо добровольно погасить кредитный долг в срок, иначе с него взыщут исполнительский сбор, а также в отношении него применят принудительные меры для погашения долга. Кроме того, мужчине сообщили, что за неисполнение решения суда предусмотрена уголовная ответственность по статье 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности).

Должник не погасил долг в срок, и судебный пристав применил меры по принудительному взысканию денег, а также временно ограничил мужчине право выезда за территорию России. После этого мужчина оплатил задолженность и предоставил чеки и квитанции об оплате. Он решил выплатить долг, потому что ему нужно было выехать за границу по работе.

Ограничение на выезд из страны с него сняли, а исполнительное производство закончили, уточнили в пресс-службе.