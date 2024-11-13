Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Житель Бежаницкого района погасил долг по кредиту, чтобы выехать за границу

Житель Бежаницкого района погасил долг по кредиту в размере 110 тысяч рублей, чтобы с него сняли ограничение на выезд из страны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Судебный пристав уведомил должника, что ему необходимо добровольно погасить кредитный долг в срок, иначе с него взыщут исполнительский сбор, а также в отношении него применят принудительные меры для погашения долга. Кроме того, мужчине сообщили, что за неисполнение решения суда предусмотрена уголовная ответственность по статье 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности).

Должник не погасил долг в срок, и судебный пристав применил меры по принудительному взысканию денег, а также временно ограничил мужчине право выезда за территорию России. После этого мужчина оплатил задолженность и предоставил чеки и квитанции об оплате. Он решил выплатить долг, потому что ему нужно было выехать за границу по работе.

Ограничение на выезд из страны с него сняли, а исполнительное производство закончили, уточнили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 ноября 2024

Около 14,6 тысячи детей отдохнули в оздоровительных лагерях Псковской области с начала года
13 ноября 2024

О своих школьных годах рассказал Михаил Ведерников
13 ноября 2024

Гражданин Эстонии рассказал, почему переехал в Россию и выбрал Псковскую область
13 ноября 2024

Форум старшеклассников «Голос молодёжи» в Пскове
13 ноября 2024

Дождь и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 14 ноября
13 ноября 2024

Псковский губернатор заявил о необходимости развития культуры обращения с мусором
13 ноября 2024

Замглавы администрации Пскова Виталий Сухинский станет гостем программы «Среда обитания»
13 ноября 2024

Александр Котов: «Псковская правда» стала неотъемлемой частью информационного пространства региона

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...