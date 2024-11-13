«Альфа-банк» улучшил условия по вкладам до 22% годовых

12:22, 13 ноября 2024, ПАИ

«Альфа-банк» объявил о повышении ставок по «Альфа-вкладу» до 22 % годовых на срок до 12 месяцев. Это решение открывает новые возможности для клиентов, желающих максимально эффективно управлять своими сбережениями. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе банка.

Клиенты могут переводить до 30 миллионов рублей в месяц бесплатно из любых банков через систему быстрых платежей и получать максимальную ставку по «Альфа-счёту» с первого месяца.

«Повышение ставок по «Альфа-вкладу» – это шаг, который позволит нашим клиентам не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Мы уверены, что это предложение станет привлекательным для тех, кто ищет надёжные и выгодные способы инвестирования. В условиях текущей экономической ситуации возможность получать до 22 % годовых открывает новые горизонты для финансового роста», – отметила региональный управляющий «Альфа-банка» в Псковской области Ирина Баранова.

Клиенты могут выбрать, на что начислять проценты: на минимальный остаток за месяц или на ежедневный остаток. Это позволяет каждому выбрать наиболее удобный для себя вариант в зависимости от финансовых привычек.

Таким образом, «Альфа-банк» продолжает укреплять свои позиции на рынке, предлагая клиентам выгодные условия для накоплений и инвестиций.

«Альфа-банк» – крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам семи месяцев 2024 года согласно бухгалтерской (финансовой) отчётности по РСБУ чистая прибыль «Альфа-банка» составила 100,3 млрд рублей. Клиентская база составляет более 1,8 млн корпоративных клиентов и 33,8 млн физических лиц по состоянию на июль. «Альфа-банк» развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и более 2 500 городов с доставкой.

Подробнее о вкладе – на сайте alfabank.ru.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1326 от 16 января 2015 года.

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