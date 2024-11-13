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Общество

Дождь и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 14 ноября

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 14 ноября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Фото: ПАИ

Ночью будут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём синоптики прогнозируют небольшой дождь, местами умеренный.

Будет дуть ветер западного направления со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет от 0 до +4 градусов, днём – от +2 до +7. Атмосферное давление будет низким.

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